Sidi Bouzid | Un père et ses deux enfants périssent dans l’incendie de leur maison

Un tragique incendie s’est déclaré à l’aube ce mardi 2 juin 2026 dans la localité d’Al-Hmaidia, relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid-Ouest faisant trois morts.

Selon le Directeur régional de la santé à Sidi Bouzid, le feu s’est déclaré aux premières heures de la matinée dans une maison de la région coûtant la vie à un homme de 42 ans ainsi qu’à ses deux enfants, âgés respectivement de 3 et 5 ans.

Un troisième enfant a survécu à la tragédie et a été pris en charge par la protection civile de Sidi Bouzid et rapidement transporté à l’hôpital régional de Sidi Bouzid, a encore ajouté la même source, sans donner plus de précisions sur l’état de santé du seul fils rescapé.

Les circonstances de drame sont encore méconnues er une enquête a été ouverte à cet effet.

Y. N.