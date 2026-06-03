Finale du championnat de Tunisie de golf à Citrus Hammamet

Après la finale du championnat de Tunisie des jeunes qui a eu pour cadre le Golf Yasmine Hammamet le weekend dernier, les férus du golf sont conviés au golf Citrus Hammamet, mais cette fois-ci pour assister, du jeudi 4 au dimanche 7 juin 2026, à la finale du Championnat de Tunisie adultes, qui sera une répétition utile avant le championnat d’Afrique.

Ils seront une centaine de golfeurs à briguer le titre, dans une compétition légèrement modifiée par rapport aux précédentes éditions, puisque l’actuelle finale sera open, notamment pour la série nationale, qui va sans doute être très suivie.

Chez les filles, plus d’une joueuse postule à la plus haute marche du podium à commencer par la détentrice du titre Isra Bouamor qui cherchera à conserver son bien et remporter son troisième trophée de suite, sa dauphine de l’exercice écoulé Yasmina Driss qui tentera de prendre sa revanche sur la finale des jeunes, comme la toute récente championne de Tunisie juniors Ahlem Mzoughi qui aura une belle carte à jouer. Mais il faut se méfier surtout de la revenante Aya Ladhari moins régulière tout au long de la saison, mais dont l’expérience des grands rendez-vous lui sera un atout déterminent pour reprendre le titre qu’elle n’avait plus gagné depuis 2023.

Cette finale promet d’être également ouverte pour une pléiade de golfeurs capables de se hisser au plus haut niveau à l’instar de Baha Boulakmine, qui brigue un second titre après celui de 2023, Aziz Dardouri toujours à la recherche d’un sursaut d’orgueil depuis qu’il est monté à la catégorie de l’élite, l’inévitable outsider Nizar Barhoumi qui, au sommet de son art, est capable de réaliser des belles choses.

Cette finale promet aussi d’être ouverte devant le recordman des victoires, toujours présent aux grands rendez vous, le plus régulier de la saison et celui qui a dominé les différents tours du championnat enlevant cinq sur huit tours, en l’occurrence Rabeh Bedoui qui se dirige logiquement vers un record sans précédent.

Cette finale servira aussi de répétition générale utile au championnat d’Afrique devant se dérouler sur le même parcours en octobre prochain.