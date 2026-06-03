Tunisie | ​Météo : Prévisions pour cette nuit

Le ciel s’annonce changeant pour cette nuit, selon les dernières données de l’Institut national de la météorologie (INM), qui annonce des perturbations locales à prévoir sur certaines régions du pays.

​En fin de cette journée et au début de la nuit, des cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses pourraient se développer sur le centre de la Tunisie, précise l’INM en ajoutant que pour le reste des régions, le temps sera marqué par un ciel partiellement voilé.

Quant au vent, il soufflera fort près des côtes et dans le Sud, où des phénomènes locaux de sable sont à prévoir, ajoute encore la même source.

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Pour les températures, l’INM annonce des minimales variant entre 20°C et 24°C au nord et sur les hauteurs et entre 25°C et 30°C sur le reste du territoire.

Y. N.