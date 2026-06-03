Hakim Fekih, un Gen Z dans la révolution tunisienne

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) organise une rencontre-débat autour du livre ‘‘Un Gen Z dans la révolution’’ (éd. Nachaz, Tunis) de Hakim Fekih, en présence de l’auteur. Et ce le jeudi 18 juin 2026 à 19h au CICP (21 ter rue Voltaire, 75011 Paris).

La rencontre, qui sera modérée par Sarra Grira, verra la participation de l’historienne et journaliste Sophie Bessis.

À travers le regard d’un adolescent, ce récit personnel et profondément subjectif retrace l’histoire de la révolution tunisienne telle qu’elle a été vécue de l’intérieur. Entre souvenirs, émotions, espoirs et bouleversements, l’auteur raconte les événements qui ont marqué une génération et la manière dont ils ont façonné son parcours, son rapport au monde et à l’engagement.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger autour de la mémoire de la révolution tunisienne, de la place des récits individuels dans l’écriture de l’histoire et du regard porté par la génération qui a grandi au cœur de ces transformations.

Dans ‘‘Un Gen Z dans la révolution’’,Hakim Fekih évoque les péripéties de la révolution tunisienne telles qu’elles se sont imprimées dans sa conscience, telle qu’elles ont accompagné son passage à l’âge d’homme.

Il nous entretient de la révolution comme rite de passage pour une un militant en herbe et, qui sait, pour la génération qui est la sienne. Pour Hakim, la révolution est vécue en solo et dans la mêlée. Elle est un vécu collectif, éclaté, localisé parfois palpable, parfois imaginé, fait de petites et de grandes résistances.

Pour ces enfants de la révolution, le grand soir advient… tous les petits matins. Elle est aussi vécue individuellement dans la joie, l’amitié et la complicité tissée par le goût de la transgression.