Cour d’appel de Tunis | La demande de remise en liberté de Saadia Mosbah rejetée

La demande de remise en liberté de Saadia Mosbah, présidente de l’association Mnemty, a une fois de plus été rejetée par la justice ce mardi 2 juin 2026.

Par ailleurs, la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter le procès au 19 juin prochain, selon une source citée par Mosaïque FM.

Ce report s’inscrit dans le cadre de l’examen de l’affaire de blanchiment d’argent visant la présidente de l’association de défense des droits des personnes de couleur.

Pour rappel, Saadia Mosbah avait été condamnée en mars dernier, en première instance, à une peine de huit ans de prison ainsi qu’à une amende de 100.000 dinars tunisiens.

La militante, qui réfute totalement les accusations portées contre elle, a fait appel de ce premier jugement, espérant obtenir gain de cause lors de la prochaine audience.

Y. N.