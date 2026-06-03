La Tunisie va se doter d’un répertoire des compétences

Une journée d’information s’est tenue le 2 juin 2026 à l’Académie diplomatique de Tunis, pour marquer le lancement officiel des travaux d’élaboration du Répertoire national des compétences et des certifications de la formation professionnelle (RNCCFP).

Organisée dans le cadre du Programme intégré d’appui au secteur de l’éducation (Pase-OS3), cofinancé par l’Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ Tunisie, cette rencontre a réuni plus de 100 participants issus des institutions publiques, du secteur privé, des organisations professionnelles ainsi que des partenaires techniques.

L’élaboration du RNCCFP s’inscrit dans une démarche globale de réforme visant à :

– centraliser, organiser et actualiser les données relatives aux compétences et aux certifications afin de constituer une base d’information fiable au service de l’ensemble des parties prenantes, tout en renforçant la transparence du système et l’harmonisation de la lecture et de la reconnaissance des certifications ;

– faire évoluer l’offre de formation et actualiser les spécialités afin de garantir une meilleure adéquation avec les besoins du marché de l’emploi et les transformations économiques et sociales ;

– et à unifier le référentiel des compétences dans le domaine de la formation professionnelle afin de l’aligner sur les référentiels nationaux et internationaux.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a souligné que le développement du capital humain constitue un choix stratégique pour l’État tunisien dans un contexte marqué par des transformations économiques et technologiques accélérées. Il a rappelé l’importance d’adapter en permanence le système de formation professionnelle aux besoins du marché de l’emploi, à travers des outils modernes et performants garantissant la qualité des parcours de formation et une meilleure orientation vers l’emploi.

Ce répertoire constituera également une plateforme digitale de référence au service d’une gouvernance plus efficace du secteur de la formation professionnelle. Il contribuera à améliorer les capacités de planification et d’anticipation, à valoriser les compétences nationales et à renforcer le rayonnement du système tunisien de formation professionnelle aux niveaux régional et international.

La séance d’ouverture s’est clôturée par l’annonce officielle du lancement des travaux d’élaboration et de développement du RNCCFP, en présence de Aude Galli, représentante de la Délégation de l’UE en Tunisie chargée de la coopération dans les domaines de la migration, de la mobilité et de l’éducation, de Jacqueline Groth, cheffe de la Coopération allemande à l’ambassade d’Allemagne, d’ Ariane Borgstedt, directrice régionale de la GIZ Tunisie et la Libye, ainsi que de représentants des structures publiques, des organisations professionnelles et des acteurs économiques.

I. B. (avec communiqué).