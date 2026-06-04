Météo | Des températures allant jusqu’à 30°C pour cette nuit

Le ciel restera globalement dégagé à peu nuageux sur l’ensemble des régions cette nuit, avec des températures allant jusqu’à 30°C, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

​Le vent soufflera du secteur Est et sera particulièrement fort dans le sud du pays, où il sera accompagné de phénomènes locaux de sable, ajoute l’INM en affirmant que dans les autres régions, le vent restera faible à modéré.

Quant aux températures, l’Institut annonce des minimales variant entre 20°C et 25°C sur le Nord, le Centre, ainsi que sur les côtes est du Sud et entre 25°C et 30°C sur le reste des régions du pays.

Y. N.