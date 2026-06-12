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Tunis | Procès reporté pour Zied El-Heni

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12 juin 202612 juin 2026
Tunis | Procès reporté pour Zied El-Heni

Détenu à la prison de la Mornaguia, Zied El-Heni est dans un état de santé qui a empêché son transfert et sa comparution devant la Cour d’appel, vendredi 12 juin 2026.

L’audience en appel du journaliste a donc été reportée au vendredi 19 juin, sachant que mercredi dernier, un nouveau mandat de dépôt à son encontre.

Ce dossier concerne des soupçons d’abus de fonction et de préjudice causé à l’administration durant la période où il siégeait au conseil municipal de Carthage, une affaire dans laquelle quatre autres personnes sont également poursuivies.

Y. N.

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