Tunis | Procès reporté pour Zied El-Heni

Détenu à la prison de la Mornaguia, Zied El-Heni est dans un état de santé qui a empêché son transfert et sa comparution devant la Cour d’appel, vendredi 12 juin 2026.

L’audience en appel du journaliste a donc été reportée au vendredi 19 juin, sachant que mercredi dernier, un nouveau mandat de dépôt à son encontre.

Ce dossier concerne des soupçons d’abus de fonction et de préjudice causé à l’administration durant la période où il siégeait au conseil municipal de Carthage, une affaire dans laquelle quatre autres personnes sont également poursuivies.

Y. N.