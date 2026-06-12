Paris Tunis |Un mariage inédit de chansons françaises et arabes

L’Institut français de Tunisie (IFT) accueillira Jean Bellenger et sa troupe de musiciens et chanteurs tunisiens pour PARIS TUNIS, un spectacle musical inédit qui célèbre la rencontre entre les répertoires français et arabes.

À travers un dialogue musical riche en émotions, les artistes proposent un voyage entre les cultures, les langues et les sensibilités, où les chansons françaises et arabes se répondent et se réinventent.

Le rendez+vous est donné pour lundi 22 juin 2026 à 19h et l’entrée est libre dans la limite des places disponibles, précise l’IFT en promettant une soirée placée sous le signe du partage, de la création et de la rencontre entre les cultures.