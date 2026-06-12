Sidi Bouzid | Décès de deux ouvrières agricoles dans un accident de la route

Selon des témoins oculaires, qui en ont diffusé des images et des vidéos sur les réseaux sociaux, un horrible accident survenu ce matin, jeudi 12 juin 2026, entre Mazouna et Regueb, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, a entraîné la mort sur place de deux ouvrières agricoles et des blessures de gravité variable, dont des fractures.

L’accident est survenu lorsqu’un camion léger de marque Isuzu transportant 13 travailleuses agricoles vers leur lieu de travail s’est renversé et s’est retrouvé sur le bas-côté de la route.

D’après les mêmes sources, les blessées ont été transportées vers différents hôpitaux locaux situés à proximité du lieu de l’accident et l’une des femmes, amputée de la main, a été transférée par la Protection civile à l’hôpital de Sidi Bouzid.

I. B.