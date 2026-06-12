Programme du Festival d’El Djem 2026

Le Festival international de musique symphonique d’El Djem se tiendra du 11 juillet au 15 août 2026 dans l’amphithéâtre romain de cette ville du centre-est de la Tunisie, un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Le programme de cette 39e édition confirme la dimension internationale de cet événement qui, depuis près de quarante ans, réunit musique classique, patrimoine archéologique et dialogue culturel méditerranéen.

Cette année, des artistes et des orchestres de Tunisie, d’Italie, de France, d’Espagne et d’Autriche se produiront, proposant un programme varié allant de l’opéra à la musique symphonique, du répertoire méditerranéen aux bandes originales de films, a-t-on appris lors de la conférence de presse organisée par les organisateurs le jeudi 11 juin 2026.

Le concert d’ouverture, le 11 juillet, sera ‘‘Didon et Énée’’, une production de l’Opéra de Tunis. Le 15 juillet, l’Orchestre symphonique de Sousse interprétera ‘‘Tarabiat symphoniques’’ avec la participation de la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani. Le 18 juillet, le public de l’amphithéâtre accueillera la Camerata de Barcelona avec ‘‘Colores de España’’.

La participation française sera assurée par l’Orchestre L’Orphéon, les 24 et 25 juillet. La première soirée sera consacrée à un hommage à Marcel Khalifé et à un projet dédié aux chants de l’exil, avec la participation du Mehdi Haddjeri Band, de La Cité des Marmots du 93 et ​​d’Ouled El Jem. La seconde soirée mettra à l’honneur deux œuvres emblématiques du répertoire symphonique : le ‘‘Boléro’’ de Maurice Ravel et ‘‘Shéhérazade’’ de Nikolaï Rimski-Korsakov.

Le mois d’août débutera avec l’Orchestre du Bal de l’Opéra d’État de Vienne. La présence italienne est particulièrement marquante, avec l’Orchestra Instabile di Arezzo (Oida), qui présentera deux concerts : le 6 août, une soirée dédiée à la musique de film, ‘‘De Cinecittà à Hollywood’’, et le 8 août, un programme intitulé ‘‘Naples en Méditerranée’’, présentant quelques-unes des plus célèbres chansons napolitaines. Le programme se poursuivra le 12 août avec l’Orchestre symphonique de Carthage et sera clôturé le 15 août avec le violoniste autrichien Yuri Revich et l’ensemble The Sound.

Le festival a pour ambition de renforcer le rôle d’El Jem comme pôle culturel et touristique de la Tunisie. Le cadre de l’amphithéâtre (également connu sous le nom de Petit Colisée), l’un des monuments romains les plus impressionnants et les mieux conservés d’Afrique du Nord, demeure la caractéristique distinctive de l’événement : un lieu où le patrimoine antique se mêle à la musique symphonique et contemporaine et à la circulation internationale des artistes.