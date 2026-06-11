L’acteur tunisien Helmi Dridi sacré au Maroc pour son rôle dans « Ronda 13 »

Une nouvelle distinction vient enrichir le palmarès du cinéma tunisien et du film Ronda 13 au Festival International du Film de Dakhla, au Maroc.

C’est ce qu’annonce le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) en ajoutant que l’acteur tunisien Helmi Dridi a remporté le Prix du Meilleur Acteur pour sa remarquable interprétation dans le film Ronda 13, réalisé par Mohamed Ali Nahdi, dans le cadre de la 14ᵉ édition du Festival International du Film de Dakhla.

« Cette nouvelle récompense vient confirmer le parcours prometteur du film et sa présence remarquée sur la scène des festivals internationaux, après plusieurs sélections et distinctions obtenues au cours des derniers mois», ajoute le CNCI en félicitant l’ensemble de l’équipe du film ainsi que le cinéma tunisien.