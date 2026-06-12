Pour l’Allemagne, la Tunisie reste une destination d’investissement stratégique

La Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) a tenu, le jeudi 11 juin 2026 à l’hôtel Sheraton Tunis, sa 47e assemblée générale ordinaire, réunissant ses membres, partenaires institutionnels et acteurs clés de l’écosystème économique tuniso-allemand.

Ouverte par le président de l’AHK Tunisie, Ghazi El Biche, en présence d’Elisabeth Wolbers, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, cette rencontre annuelle a été l’occasion de dresser le bilan des activités et les réalisations de l’année 2025 et présenter les perspectives de développement de la Chambre et de réaffirmer son engagement en faveur du renforcement des relations économiques entre la Tunisie et l’Allemagne.

Cette 47ᵉ édition a également constitué un espace de réflexion et de dialogue autour des enjeux économiques, nationaux et géopolitiques majeurs auxquels la Tunisie est aujourd’hui confrontée.

Dans un contexte marqué par la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales et le développement du nearshoring, les entreprises allemandes considèrent plus que jamais la Tunisie comme une destination d’investissement stratégique.

Cette dynamique se reflète dans des indicateurs particulièrement encourageants : l’Allemagne a gardé sa position comme le deuxième investisseur étranger en Tunisie en 2025, tandis que l’excédent commercial tunisien avec l’Allemagne a dépassé les 771 millions d’euros en 2025.

À l’issue de l’assemblée générale, l’AHK Tunisie a organisé un débat autour du thème : «La Tunisie – compétences, compétitivité aujourd’hui et demain». En présence de Mhamed Ben Abid, directeur général du suivi et de l’évaluation des réformes du climat des affaires, accompagné de Jalel Tebib, directeur général de la Fipa et directeur général par intérim de la TIA.

Ce débat a permis d’approfondir les réflexions sur les leviers de compétitivité et de développement des compétences en Tunisie.

Jörn Bousselmi, directeur général de l’AHK Tunisie et membre exécutif du comité directeur, a présenté à cette occasion un aperçu des premiers résultats de l’enquête annuelle menée auprès des entreprises allemandes établies en Tunisie.

À travers cette rencontre, l’AHK Tunisie confirme sa vocation de passerelle entre les économies tunisienne et allemande, avec pour objectif de renforcer un climat propice à l’investissement et à une croissance durable.

I.B. (avec communiqué).