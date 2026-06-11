​Météo | Cellules orageuses et vents forts prévus pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) appelle à la vigilance, en annonçant des conditions instables sur plusieurs régions du pays pour cette nuit.

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Le début de la nuit sera marqué par des cellules orageuses locales qui se seront accompagnées de pluies. Des chutes de grêle sont également à craindre dans des zones limitées du Centre et du côté de Gafsa, ajoute l’INM en affirmant que le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux sur la majeure partie du territoire.

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Dans son bulletin, l’Institut ajoute que le vent soufflera fort près des côtes et dans le Sud, où il provoquera des tourbillons de sable locaux, réduisant ainsi la visibilité.

Quant aux températures, elles seront comprises entre 17°C et 23°C au nord et sur les hauteurs et entre 24°C et 29°C dans les autres régions du pays.

Y. N.