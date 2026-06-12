Première chirurgicale à l’hôpital militaire de Sfax

Une première opération neurochirurgicale d’ablation d’une tumeur cérébrale sur un patient éveillé a eu lieu à l’hôpital militaire universitaire de Sfax et a été couronnée de succès.

L’intervention a été réalisée, le mercredi 10 juin 2026, par l’équipe de neurochirurgie, avec le soutien des services d’anesthésie et de réanimation, sous la conduite de Dr Hichem Ammar et Dr Imen Cherif, dans le cadre d’une approche multidisciplinaire garantissant un haut niveau de sécurité et de précision.

Cette procédure complexe permet une surveillance en temps réel des fonctions neurologiques du patient pendant l’opération.

Le patient est resté conscient tout au long de l’intervention, permettant aux chirurgiens de surveiller en permanence le langage, la motricité et d’autres fonctions cérébrales essentielles, réduisant ainsi le risque de séquelles neurologiques postopératoires.

Selon le ministère de la Défense nationale, il s’agit de la première opération de ce type réalisée à l’hôpital militaire de Sfax et dans le sud de la Tunisie.

La neurochirurgie éveillée est considérée comme l’une des techniques les plus avancées dans le domaine, notamment pour les tumeurs situées dans des zones cérébrales «éloquentes», car elle permet une ablation plus précise des lésions, minimisant les complications et améliorant les résultats fonctionnels pour le patient.

I. B.