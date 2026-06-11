Tunisie-Suisse | « Youth 4 Impact », un projet contre les addictions chez les jeunes

Le ministre de la Santé Mustapha Ferjani et l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli, ont officialisé le lancement de l’initiative «Youth 4 Impact» pour la prévention et de prise en charge des conduites addictives chez les jeunes. .

Porté conjointement par le ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ce projet bénéficie d’un financement de la Coopération suisse en Tunisie.

« Youth 4 Impact », qui s’inscrit en droite ligne avec la stratégie tunisienne de prévention et de prise en charge des conduites addictives chez les jeunes, réunit un comité de pilotage multisectoriel, en vue de renforcer les mécanismes d’accompagnement, de sensibiliser les populations vulnérables et d’offrir des structures de soins adaptées pour protéger la jeunesse tunisienne face aux défis des addictions.

Y. N.