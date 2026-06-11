Tunisie | Bac 2026 : 955 cas de fraude recensés

La session principale du baccalauréat 2026 en Tunisie a été marquée par une recrudescence notable des tentatives de fraude avec 955 cas recensés cette année.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général des examens nationaux au ministère de l’Éducation, Mohamed Mili, ce jeudi sur les ondes de Mosaïque FM qui a affirmé que le nombre de cas de triche cette année, soit représente près du double par rapport à la session 2025, qui en comptait 508.

Face à cette persistance du phénomène, le responsable a réaffirmé la détermination absolue des autorités à lutter la fraude, et ce, en coordination étroite avec plusieurs ministères.

Il a par ailleurs rappelé que l’objectif premier du ministère de l’Éducation n’est pas de pénaliser aveuglément les élèves mais de garantir l’équité des épreuves.

Y. N.