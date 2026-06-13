Détenus depuis 100 jours | Rassemblement à Tunis pour les membres d’Al-Soumoud

Le Comité national de soutien aux détenus de la Flottille de la résilience et du droit palestinien appelle à un rassemblement de solidarité avec les membres de la flottille Al-Soumoud, détenus depuis 100 jours.

Le rassemblement est prévu le vendredi 19 juin 2026 à Tunis pour réclamer la libération des membres d’Al-Soumoud dont la détention a été prolongée. Le Comité appelle l’ensemble des citoyens, des composantes de la société civile et des forces progressistes à participer massivement à cette manifestation de solidarité.

L’objectif de ce rassemblement, prévu à 18h à la place du Martyr Chokri Belaïed (place des Droits de l’Homme) à Tunis, est aussi de rappeler que «Soutenir la Palestine n’est pas un crime » et de dénoncer ce qu’ils qualifient de harcèlement judiciaire contre les voix solidaires de la cause palestinienne en Tunisie.

Y. N.