Jendouba | Un incendie ravage un hectare de blé à Bousalem

Un incendie s’est déclaré dans la zone de Mjez El Charaf, relevant de la délégation de Bousalem dans le gouvernorat de Jendouba, détruisant environ un hectare de blé dur réparti sur deux parcelles agricoles.

Le feu, dont les causes restent à déterminer, a mobilisé la réactivité des habitants et des structures agricoles locales, indiquent des témoins en précisant que le complexe agricole de Badrona et plusieurs agriculteurs de la région sont immédiatement intervenus pour encercler les flammes et limiter leur propagation aux champs voisins.

Les équipes de la Protection civile ont ensuite pris le relais pour maîtriser définitivement le sinistre et éteindre les derniers foyers d’incendie, ajoute la même source.

Y. N.