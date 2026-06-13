Maroc vs Brésil en live streaming : Coupe du Monde 2026

Aujourd’hui, le Maroc affronte le Brésil dans un duel de titans très attendu du Groupe C de la Coupe du Monde 2026 au MetLife Stadium. Sans Neymar, forfait pour ce match après une blessure au mollet, le Brésil compte sur Vinícius Jr et Raphinha pour percer la défense marocaine. Côté marocain, le capitaine Achraf Hakimi mène les Lions de l’Atlas avec détermination, épaulé par des cadres comme Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi et Yassine Bounou, prêt à faire tomber l’un des favoris du tournoi. Les compositions probables confirment un affrontement tactique intense entre les structures organisées du sélectionneur Mohamed Ouahbi et le style flamboyant de la Seleção de Carlo Ancelotti.

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