Qatar vs Suisse en live streaming : Coupe du Monde 2026

Le Qatar affronte aujourd’hui la Suisse dans la 1ᵉ journée du Groupe B de la Coupe du Monde 2026 au Levi’s Stadium de Santa Clara à San Francisco, dans un duel qui marque le début de leur campagne mondiale. Les Al-Annabi de Julen Lopetegui, emmenés par des cadres comme Akram Afif, Hassan Al-Haydos et Almoez Ali, cherchent à se racheter après une Coupe du monde 2022 difficile, tandis que la Nati de Murat Yakin mise sur l’expérience de Granit Xhaka, Manuel Akanji, Breel Embolo et Nicolas Okafor pour imposer leur jeu et prendre tôt l’avantage dans le groupe.

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