IFT | Projection du film My Father’s Scent de Mohamed Siam (Bande-annonce)

L’Institit français de Tunisie (IFT) propose la projection du film My Father’s Scent de Mohamed Siam, ce jeudi 18 juin 2026 à 18h.

Les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’IFT à Tunis et en ligne sur son site web .

—- Résumé —-

VOSTFR

Une nuit tendue où père et fils sont contraints de rester assis avec leurs souvenirs, leurs griefs et l’idée qu’ils se faisaient l’un de l’autre dans une tentative désespérée de régler leurs comptes et d’affronter un procès pour réparer le temps qui s’est écoulé.

Bande-annonce :