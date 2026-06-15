Décès du chanteur tunisien Kamel Raouf Nagati à l’âge de 88 ans

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de l’artiste tunisien Kamel Raouf Nagati, survenu ce lundi 15 juin 2026. Ses obsèques auront lieu aujourd’hui au cimetière de Jellaz, à Tunis, après la prière du Âsr.

Originaire de Kairouan, le défunt était né à Tunis en 1938. Il a chanté dans plusieurs langues et dans divers pays.

Le défunt a entamé sa carrière artistique à la fin des années 1950 à travers l’émission pour amateurs animée par le journaliste Hamadi Jaziri sur les ondes de la Radio tunisienne. Lauréat du premier prix, il a ensuite poursuivi son parcours artistique entre la Tunisie et le Liban, où il a côtoyé plusieurs figures emblématiques de la scène musicale arabe, parmi lesquelles Halim El Roumi et le célèbre violoniste Abboud Abdelal.

Son répertoire comprend au moins 300 chansons, parmi lesquelles ‘‘Yasmina’’, «Gharou menni ou gharou menha» ou encore «Tamayili ya sabiyya alarrimal», sur des paroles du poète Ridha Khouini.

I. B.