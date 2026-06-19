La Compagnie tunisienne de navigation participe au salon Africa Big 5

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) est présente au Salon Africa Big 5, qui se tient du 16 au 19 juin 2026 au Parc des Expositions du Kram, et participe en tant que Sponsor Officiel du salon LOGISTICA Africa 2026.

Cet événement d’envergure continentale réunit cinq salons spécialisés :

PetroAfrica

LOGISTICA Africa

Green Africa

Africa Public Works & Africa Traffic

Africa Finance Banking & Insurance Expo

À travers sa participation, la CTN réaffirme son engagement en faveur du développement du transport maritime, de la logistique et des échanges économiques entre la Tunisie et ses partenaires économiques, tout en consolidant son rôle d’acteur majeur au service de la mobilité et du commerce international.