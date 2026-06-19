La Tunisie peut produire 2 GW d’énergie éolienne d’ici 2030

La Tunisie va accélérer le développement de l’énergie éolienne en lançant des appels d’offres pour 2 GW de nouvelles capacités, soit une puissance théoriquement suffisante pour alimenter environ 1,5 million de foyers. (Photo: champ d’éoliennes à Sidi Daoud, Haouaria, Nabeul).

C’est ce qu’a déclaré le consultant international en énergie Ezzedine Khalfallah dans une interview accordée à l’agence de presse Tap, en soulignant que le pays dispose d’un potentiel important, mais que son développement dépendra de sa capacité à renforcer le réseau électrique, à simplifier les procédures administratives et à mobiliser des financements internationaux.

Selon M. Khalfallah, la capacité éolienne installée en Tunisie s’élève actuellement à 245 MW, entièrement réalisée par l’entreprise publique Steg.

Ce chiffre inclut le site historique de Sidi Daoud (55 MW) et les parcs éoliens de Kchabta et Metline (190 MW au total). Bien que ne représentant qu’environ 4 % de la capacité électrique du pays, l’énergie éolienne a déjà produit des avantages mesurables : en 2024, la production a atteint 337 GWh, soit 1,8 % de la production d’électricité du pays, évitant ainsi l’importation d’environ 70 000 tonnes d’équivalent pétrole et de gaz et permettant des économies de change estimées à près de 60 millions de dinars par an.

La trajectoire définie par les autorités est ambitieuse : 35 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2030, 50 % d’ici 2035 et 80 % d’ici 2050. Il reste à passer de la parole à l’acte et d’accélérer le processus de transition énergétique qui reste très lent.

Atteindre 2 GW d’énergie éolienne en 2030

Concernant l’énergie éolienne, l’objectif est d’atteindre environ 2 000 MW d’ici 2030, soit 36 % de la capacité renouvelable totale prévue. Fin 2025, le Haut-commissariat à la production privée d’électricité a approuvé le lancement d’appels d’offres en 2026 et 2027 pour 2 000 MW. Parmi les sites identifiés figurent Tbaga (600 MW), Jebel Abderrahmane (400 MW), Beni Khedache (500 MW) et Zaghouan (200 MW). Un projet de parc éolien de 77,25 MW a récemment été attribué dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le retard pris dans la mise en œuvre des projets, souligne Khalfallah, est lié à la nature même de l’énergie éolienne. Contrairement au solaire, les développeurs doivent effectuer des mesures de vent sur site pendant au moins un an avant de valider la viabilité des centrales. À cela s’ajoutent des études techniques, environnementales et sociales, des permis relatifs à la sécurité des sites, des procédures administratives complexes et la recherche de financements, souvent internationaux. Le principal obstacle, selon l’expert, n’est plus la disponibilité de la ressource, mais la capacité du système tunisien à la transformer en projets industriels.

Les points critiques concernent l’intégration au réseau, le financement, l’obtention rapide des permis et la sécurité foncière.

L’ajout de 2 GW supplémentaires de puissance éolienne d’ici 2030 est considéré comme techniquement réalisable, mais nécessitera des investissements dans le réseau, sa flexibilité, le stockage et les systèmes de gestion de la demande, ainsi que la mise en service de l’interconnexion électrique Elmed avec l’Italie.

Les investisseurs étrangers restent intéressés, malgré les difficultés économiques et financières du pays. M. Khalfallah évoque cependant un intérêt plus sélectif, motivé par la transparence réglementaire, la simplification des procédures et le développement des infrastructures de transport.

Les derniers appels d’offres pour la concession ont confirmé la présence d’opérateurs internationaux de premier plan, grâce notamment à la disponibilité d’un atlas national de l’énergie éolienne utile pour guider les investisseurs potentiels.

Un grand potentiel offshore

Les perspectives à moyen terme se tournent également vers la mer. Le potentiel éolien offshore de la Tunisie est estimé à plus de 250 GW, dont environ 160 GW proviennent de la technologie flottante, avec un facteur de capacité moyen de 46 % selon les études internationales.

La Steg, avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD), mène une étude de faisabilité pour un projet offshore de 250 à 500 MW au large des îles Kerkennah. Selon Khalfallah, la baisse des coûts mondiaux de l’éolien offshore ces dernières années fait de cette technologie une option stratégique potentielle pour l’avenir de la Tunisie.

Ce projet éolien s’inscrit ainsi dans un enjeu énergétique national plus vaste : réduire la dépendance au gaz importé, contenir le déficit énergétique, attirer les capitaux privés et positionner la Tunisie comme une plateforme de production et de commercialisation d’électricité renouvelable en Méditerranée. Le défi, plus encore que la construction de parcs éoliens, consistera à adapter l’ensemble du système électrique à une part croissante d’énergies variables.

I. B.