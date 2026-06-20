Pays-Bas vs Suède en live streaming : Coupe du Monde 2026

Ce match décisif de la Coupe du Monde 2026 oppose aujourd’hui la Suède aux Pays-Bas au NRG Stadium de Houston, dans un duel du Groupe F où chaque point compte pour la qualification. Après un net succès 5-1 sur la Tunisie, la Suède mise sur ses attaquants Viktor Gyökeres et Alexander Isak pour continuer sur sa lancée, tandis que les Pays-Bas retrouvent Frenkie de Jong titulaire malgré l’absence de Quinten Timber forfait pour commotion. Avec une diffusion sur M6, beIN Sports et M6+, et un rendez-vous à 19 h (heure française).

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