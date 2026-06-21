Le poème du dimanche | ‘‘Je vois les palmiers marcher dans les rues’’ de Tahar Hammami

Tahar Hammami est, avec les poètes Habib Zannad et Fadhila Chebbi, à l’origine du mouvement poétique d’avant-garde dans les années soixante-dix, « Poésie autre que métrique et libre ».
Né en 1947 à El Aroussia (Siliana), Tahar Hammami est poète, essayiste et professeur d’université.Il est également un militant de gauche et son écriture est socialement engagée, avec des accents ironiques, empruntant à la langue dialectale des expressions populaires critiques et contestataires.
Il décède à Madrid en 2009.
Tahar Bekri
Je vois les palmiers marcher dans les rues
Hauts le front levé
Défiant luttant
Avez-vous vu un jour
Les palmes
Sur le chemin
Avez-vous vu une palmeraie
Sur une place
Un blessé qui ôte un bouton de sa poitrine
Et panse ses plaies
Le bâton de ricin a défait son cou
Le derrière a plié ses papiers
Je vois les palmiers marcher
Marcher au sein des foules
Au milieu de l’obscurité
Au milieu de l’attaque
Les cils attachés au soleil
Toi promu à la récolte
Perdant tes esprits
Changeant d’illusion ton habit
Les palmiers ne pleurent pas
Les palmiers chantent
Avec les oiseaux et les enfants
Avec les flots des mers
Le blé des montagnes
Avec l’éclair
Avec l’automne qui gronde
Avec l’hiver
Je vois les palmiers marcher dans les rues
Avec le fer des usines
La moisson des champs
En dépit de la Nuit
Et de la douleur
Je vois les palmiers hauts
Ne reculant point
(Traduit de l’arabe par Tahar Bekri)
Je vois les palmiers marcher, 1986.
Donnez votre avis