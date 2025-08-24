La Tunisie mise sur le développement de l’énergie éolienne

Les travaux de modernisation de la centrale éolienne de Sidi Daoud, située dans la délégation d’El-Haouaria (gouvernorat de Nabeul), qui permettra de tripler sa capacité de production actuelle, est prévu pour le 4e trimestre 2025, avec une mise en service attendue au deuxième trimestre 2027.

Ce projet d’un coût estimé à 100 millions de dinars, financé via un prêt accordé par la Banque allemande de développement (KfW), s’inscrit dans la stratégie nationale tunisienne de transition énergétique, qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 35 % de la production électrique d’ici 2030, contre seulement 4% aujourd’hui.

La centrale de Sidi Daoud, en activité depuis 2000, est l’un des premiers projets éoliens de Tunisie. Elle fonctionne actuellement avec 32 turbines anciennes, d’une puissance cumulée de 10,5 mégawatts (MW). Le projet prévoit leur démantèlement et leur remplacement par une nouvelle installation composée de 7 turbines de haute capacité, capables de produire entre 29 et 33 MW.

En plus de ces nouvelles turbines, des équipements modernes seront installés, notamment un transformateur électrique neuf et des infrastructures d’évacuation de l’énergie, afin d’améliorer le réseau de transport électrique local et la stabilité de l’alimentation.

La réalisation de ces travaux devrait durer environ 20 mois après la signature du contrat prévue fin 2025.

La centrale de Sidi Daoud est également un site d’innovation : en 2022, un accord de coopération scientifique et technologique tuniso-allemand a été signé pour développer un projet d’hydrogène vert sur place. Ce projet utilise l’électricité propre générée par les turbines éoliennes pour dessaler l’eau de mer, étape préalable à la production d’hydrogène vert, une source d’énergie propre et renouvelable.

D’après Tap.