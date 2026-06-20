Vers une surveillance numérique des incendies de forêt en Tunisie

Le WWF Afrique du Nord a lancé un appel d’offres en Tunisie pour le développement de Syfire, un nouveau système numérique destiné à améliorer la surveillance des incendies de forêt et à évaluer les capacités d’intervention de la Direction générale des forêts.

Cette initiative intervient à la veille de la saison des feux la plus critique, dans un pays où les zones forestières du nord-ouest, notamment le complexe Kroumirie-Mogods, sont de plus en plus exposées aux effets conjugués de la sécheresse, des fortes chaleurs et de la pression humaine.

Ce projet, officiellement intitulé «Système de signalement et d’évaluation des capacités de lutte contre les incendies de forêt », vise à numériser un maillon essentiel de la chaîne de prévention et d’intervention.

Selon le cahier des charges publié par le WWF, la Direction générale des forêts collecte actuellement les informations via des formulaires papier ou des fichiers Excel remplis par les services forestiers régionaux. Syfire transformera ce système en une plateforme web, avec une base de données centralisée, des formulaires de saisie, des statistiques automatiques et l’exportation des données au format Excel.

Le nouvel outil aura deux fonctions principales. La première concernera les rapports post-incendie, recensant les zones touchées, les dates, les lieux et les causes confirmées ou suspectées. La seconde permettra d’évaluer la capacité de préparation et d’intervention des différents districts forestiers : disponibilité des véhicules, état du matériel, entretien des véhicules, pare-feu, points d’eau et niveau de préparation avant la saison des feux.

Le système comprendra également un tableau de bord centralisé permettant à la Direction générale des forêts de visualiser les données collectées en temps réel, de comparer les tendances et de classer les districts selon des indicateurs de préparation, tels que le pourcentage de matériel opérationnel, le nombre de kilomètres de tranchées creusées ou d’autres paramètres à définir avec l’administration forestière.

La consultation, d’une durée de 25 jours, débutera le 1er juillet et la remise finale est prévue pour la fin du mois.

Le WWF exige du consultant retenu qu’il crée un prototype, développe la version complète, fournisse le code source sous licence libre et anime une session de formation pour les administrateurs et les utilisateurs pilotes.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de prise en compte croissante de la vulnérabilité des forêts tunisiennes. Dans les régions du nord-ouest, où se concentre une part importante des forêts du pays, le risque d’incendies est exacerbé par l’irrégularité des précipitations et l’allongement des périodes de sécheresse.

L’intégration complète du signalement numérique dans les mécanismes opérationnels de la Direction générale des forêts permettrait une évaluation plus rapide des dégâts, une meilleure planification des ressources et une appréciation plus objective des capacités de réponse locales. Pour les experts du secteur, l’intérêt de ce projet réside non seulement dans l’informatisation des formulaires existants, mais aussi dans la possibilité de constituer un registre statistique plus fiable des incendies de forêt en Tunisie au fil du temps. Des données plus cohérentes et actualisées permettraient d’identifier les zones les plus vulnérables, d’améliorer la prévention, d’orienter les investissements dans les ressources et les infrastructures et de renforcer la coordination entre l’État, les collectivités territoriales et les acteurs de terrain.