Algérie – Autriche en live streaming : Coupe du Monde 2026

L’Algérie dispute ce samedi 27 juin 2026 un match décisif face à l’Autriche lors de la troisième journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Après une défaite contre l’Argentine et une victoire précieuse face à la Jordanie, les Fennecs doivent obtenir un résultat positif pour espérer décrocher leur billet pour les huitièmes de finale. Emmenée par Rayan Aït-Nouri, Houssem Aouar, Amine Gouiri et Mohamed Amoura, la sélection algérienne devra se montrer solide face à une équipe autrichienne ambitieuse, portée par Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner et Michael Gregoritsch. Un duel sous haute tension qui pourrait offrir à l’Algérie une qualification historique pour la phase à élimination directe du Mondial 2026.

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