«La Tunisie est une plateforme naturelle pour l’implantation des entreprises italiennes en Afrique» (Fratini)

La Tunisie représente aujourd’hui «un hub naturel pour les entreprises italiennes vers les marchés africains, tandis que l’Italie peut constituer le principal vecteur d’investissements, de compétences, de savoir-faire industriel et de formation du capital humain», a déclaré Sandro Fratini, président et fondateur du centre d’affaires italo-tunisien Delta Center, en marge du Tunisia Investment Forum (TIF), qui s’est tenu les 25 et 26 juin 2026 à Gammarth.

M. Fratini, qui parlait à l’Agenzia Nova, a réaffirmé le rôle stratégique de la Tunisie en tant que plateforme reliant l’Europe et l’Afrique, ainsi que le caractère central d’un modèle de coopération fondé sur le triangle économique Italie-Tunisie-Afrique.

«J’ai apprécié les propos tenus par le ministre du Commerce, Samir Abid, qui confirment ce qu’avait également déclaré le ministre Antonio Tajani ; lors de sa récente visite en Tunisie, ce dernier a souligné l’importance de la coopération régionale», a déclaré M. Fratini.

Selon le président du Delta Center, l’objectif est de «transformer les opportunités en partenariats concrets», en renforçant la dimension opérationnelle de la coopération économique entre les deux rives de la Méditerranée. Il s’agit, explique-t-il, d’un processus de longue haleine visant à connecter les entreprises, les institutions et les régions, tout en consolidant la position de la Tunisie comme pôle de production et de logistique pour le continent africain.

À cet égard, M. Fratini rappelle l’expérience de l’événement «Investment Africa» de septembre dernier, qui a contribué à renforcer la dynamique régionale d’interconnexion économique et commerciale.

«Outre l’édition d’Investment Africa prévue au Caire (Égypte) du 16 au 18 novembre, nous travaillons avec nos partenaires tunisiens et la Chambre de commerce et d’industrie de Misrata (Libye) sur une nouvelle édition du forum», annonce-t-il.

La triangulation Italie-Tunisie-Afrique, souligne M. Fratini, «ne représente pas seulement une orientation géographique, mais un modèle de développement intégré», capable de valoriser les chaînes de production, de faciliter les investissements et de soutenir l’internationalisation des entreprises italiennes et tunisiennes sur des marchés africains en pleine croissance.

I. B.