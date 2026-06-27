Exposition à Hammamet | « Elle à l’infini, Autrement » prolongée jusqu’au 31 juillet

Le Centre Culturel international de Hammamet a annoncé, ce samedi 27 juin 2026, que l’exposition de l’artiste visuelle et photographe plasticienne Salwa Jaouadi est prolongée.

Intitulée « Elle à l’infini, Autrement », cette exposition se poursuivra ainsi jusqu’au 31 juillet prochain au sein du Centre Culturel de Hammamet (Dar Sébastien).

C’est une invitation renouvelée à découvrir — ou redécouvrir — un univers photographique à la fois sensible et singulier. À travers une approche artistique contemporaine, Salwa Jaouadi y décline un regard unique, profond et captivant porté sur la femme.

Y. N.