Port de Radès | Un système américain de détection des rayonnements

Les États-Unis ont aidé à l’installation d’un système avancé de détection des rayonnements de nouvelle génération au port de Radès, au sud de Tunis, dans le but de renforcer la sécurité commerciale, économique et nationale de la Tunisie.

Cette nouvelle technologie permettra aux autorités portuaires tunisiennes de détecter plus rapidement et plus précisément toute tentative de trafic illicite de matières radioactives et nucléaires, tout en améliorant les capacités de contrôle aux frontières.

«Grâce à cette technologie, la Tunisie dispose de la rapidité et de la précision nécessaires pour dissuader, détecter et enquêter sur le trafic de matières radioactives et nucléaires, assurant ainsi la sécurité de nos deux nations», lit-on sur le site de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis.

À l’occasion de l’installation du système, le 25 juin 2026, l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a remercié le Centre national des sciences et technologies nucléaires, la Douane tunisienne et l’Office de la marine marchande et des ports pour leur collaboration à ce projet. Le diplomate a souligné que «cette coopération soutiendra les efforts de la Tunisie visant à renforcer la sécurité aux frontières grâce à l’utilisation de technologies américaines de pointe». «Ensemble, nous renforçons les frontières de la Tunisie et protégeons nos citoyens grâce à une technologie américaine de pointe », a-t-il ajouté.

I. B.