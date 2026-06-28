Aux Etats-Unis, le football serait-il la guerre ?

Comme pour répondre aux provocations de Washington, la communauté iranienne établie aux Etats-Unis, en règle générale hostile au régime des mollahs, a fait preuve de patriotisme en investissant massivement les stades pour soutenir l’équipe nationale de football de son pays. Et sans arborer le drapeau des Pahlavi…

Dr Mounir Hanablia *

On pensait que la rencontre se solderait par un nul de convenances qui qualifierait les deux équipes. Pourtant l’Algérie s’est qualifiée au terme d’un match tonitruant et à suspens contre l’Autriche. Au vu de leurs deux précédentes rencontres, on ne pensait pas l’équipe algérienne capable de hausser ainsi son niveau de jeu et son efficacité.

Riad Mahrez a été au rendez-vous en inscrivant deux buts. Il reste à savoir si, contrairement à leurs habitudes, les joueurs pourront récupérer suffisamment pour le prochain rendez-vous contre la Suisse, une équipe certes solide mais nullement imbattable.

C’est le malheureux onze iranien qui, après avoir joué de malchance contre l’Egypte, fera finalement les frais des qualifications algérienne et autrichienne.

Les autorités américaines n’auront à vrai dire en rien facilité sa tâche, en interdisant l’entrée sur son sol d’une partie du staff sportif, chargé de la logistique, puis en obligeant la délégation à quitter le territoire américain vers le Mexique après chaque rencontre disputée.

Malgré cela et à la surprise générale, la communauté iranienne établie aux Etats-Unis, en règle générale hostile au régime des mollahs, a fait preuve de patriotisme en investissant massivement les stades pour soutenir l’équipe nationale de son pays. Et sans arborer le drapeau des Pahlavi, pour rappeler que dans l’adversité, le peuple iranien oubliait ses différends politiques et demeurait uni.

Ainsi que l’avait dit Sir Alf Ramsey, le manager de l’équipe d’Angleterre en 1966, le football, c’est la guerre.

* Médecin de libre pratique.