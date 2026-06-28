MedEvac | Evacuation sanitaire d’urgence entre la Tunisie et l’Italie

L’entreprise italienne MedEvac assurera désormais des services d’évacuation sanitaire d’urgence grâce à un nouvel avion aux coûts d’exploitation considérablement réduits. Le projet Morvran Air Link s’inscrit dans le cadre de la collaboration sanitaire entre l’Europe et la Tunisie.

Cet avion bimoteur, construit intégralement en Italie par Tecnam, peut transporter un patient et son équipement médical en 5 heures de vol, sur une distance de 1 500 à 1 700 km.

A bord peuvent voyager le patient, l’équipe médicale et aussi ses proches, l’appareil pouvant accueillir jusqu’à 9 passagers.

La configuration MedEvac comprend un brancard pour le patient et quatre places pour l’assistance.

Piloté par un seul commandant de bord, ses coûts d’exploitation sont inférieurs de 60 à 70 % à ceux de ses concurrents plus prestigieux. En réalité, le coût horaire est d’environ 600 euros.

L’appareil est disponible en configuration Adac (à décollage et atterrissage courts), ce qui lui permet de décoller et d’atterrir sur des pistes très courtes, reliant ainsi même les villages les plus reculés, dotés de pistes courtes et parfois imparfaites, à l’hôpital principal.

Le programme Morvan Air Link permettra de relier les localités les plus isolées de Tunisie à Tunis. Avec une autonomie de plus de 1 500 km, les patients tunisiens pourront être rapidement transférés vers les grands hôpitaux européens pour des interventions et des traitements trop complexes et spécialisés.