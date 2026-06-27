Deux morts dans un accident de la route à Mdhilla

​Un tragique accident de la route survenu ce samedi 27 juin 2026, dans la délégation de Mdhilla, relevant du gouvernorat de Gafsa, a fait deux morts.

Un homme est mort sur le coup dans cet accident ayant également a fait six blessés, qui ont été transportés à l’hôpital régional Houcine Bouzaiene à Gafsa, où une 2e victime a succombé à ses blessures.

Selon Moncef Hanachi, surveillant général de l’établissement, cité par Diwan FM, l’état des autres blessés est jugé stable.

Notons qu’une enquête a été ouverte pour détrminer les responsabilités exactes dans cette violente collision entre une voiture particulière et un autre véhicule transportant du carburant de contrebande et qui a coûté la vie à deux hommes de la région.

Y. N.