Météo | Les prévisions en Tunisie pour cette nuit

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), la nuit sera globalement sereine et peu nuageuse, avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 30 °C.

En début de nuit, des nuages parfois denses sont attendus sur les hauteurs ouest du centre et du sud, mais le ciel se montrera ensuite beaucoup plus clément, devenant dégagé à peu nuageux sur la quasi-totalité des régions.

Les températures nocturnes vont varier entre 22 °C et 27 °C, et seront toutefois plus élevées dans le sud-ouest où elles atteindront 30 °C.

Y. N.