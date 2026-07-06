Pollution plastique | Des innovateurs tunisiens s’allient à un réseau mondial à Shenzhen

Dans le cadre d’un programme mondial de l’Onu appuyé par la Chine, des innovateurs tunisiens ont partagé leur expertise en gestion durable des plastiques à Shenzhen. .

Plusieurs PME tunisiennes ont présenté des solutions concrètes pour réduire la pollution plastique à l’échelle mondiale.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du Programme global d’innovation sur les plastiques, une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) appuyée par la République populaire de Chine.

Durant trois jours de partages, les PME ont interagi avec un écosystème mondial afin d’adopter des pratiques novatrices en gestion des plastiques et de développer de nouvelles opportunités de croissance mutuelle.

Grâce à ce partage d’expériences et au renforcement des collaborations, cet effort commun contribue activement à éradiquer la pollution plastique pour bâtir un avenir plus vert et inclusif.