La LTDH dénonce les verdicts prononcés contre Lourimi et Chaouachi

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a fermement dénoncé les récentes condamnations de Ajmi Lourimi et Elyes Chaouachi, tout en exprimant ses vives inquiétudes quant à l’équité de leur procès.

Dans un communiqué publié samedi 4 juillet 2026, la LTDH a estimé que les verdicts sont « sévères et qu’ils soulèvent des doutes légitimes quant au respect des garanties d’un procès équitable et de la présomption d’innocence »

La Ligue a ainsi réitéré son rejet catégorique de toute forme d’instrumentalisation de l’appareil judiciaire dans des affaires à caractère politique tout en réaffirmant son attachement indéfectible à la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques et individuelles en Tunisie.

Pour rappel, l’activiste politique Elyes Chaouach installé en France a annoncé, ce jour, avoir écopé d’une peine de 15 ans dans le cadre d’une affaire instruite sur la base de la loi antiterroriste, sans donner plus de détails.

Pour sa part, Ajmi Lourimi, secrétaire général du parti islamiste Ennahdha, a été condamé à trois ans de prison, pour « ne pas avoir signalé aux autorités compétentes des faits dont il avait connaissance concernant un crime terroriste ».

Une peine identique a été prononcée contre l’activiste au sein du même parti Moussab Mossaâb poursuivi pour « avoir participé à loger, à favoriser la fuite et à assurer l’impunité d’un individu lié à une affaire terroriste », et ce, dans le cadre de la même affaire.

Y. N.