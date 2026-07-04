Agression d’un médecin à l’hôpital de Monastir | Le suspect arrêté

​L’auteur de l’agression violente contre un médecin à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir a été arrêté par les unités de sécurité.

L’information a été confirmée par Mohamed Mekki Ben Fredj, porte-parole des tribunaux de Monastir et substitut du procureur de la République, dans une déclaration à Mosaïque FM, ce samedi 4 juillet 2026.

​Le ministère public a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête criminelle à l’encontre du suspect qui a été placé en détention et qui est poursuivi pour agression violente ayant causé des blessures sur un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.

Y. N.