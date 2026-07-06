Un regard inédit sur les émeutes du pain de 1984 en Tunisie

Près de quarante-deux ans après les émeutes du pain de janvier 1984, un nouvel ouvrage remet en perspective l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire contemporaine tunisienne. Dans ‘‘Tunisie – Émeutes du pain de janvier 1984 : Mythes et réalités sur le rôle du FMI et de la BCT’’, l’économiste Sadok Rouai propose une relecture documentée de cette crise, fondée sur les archives officielles et son expérience au sein des grandes institutions financières internationales.

Djamal Guettala

Les événements de janvier 1984 restent associés à une explosion sociale déclenchée par la hausse des prix des produits de première nécessité, notamment le pain. Rapidement étendue à plusieurs régions du pays, la contestation avait pris une ampleur nationale avant d’être sévèrement réprimée, faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Longtemps résumés à une réaction populaire face à une mesure économique impopulaire, ces événements font ici l’objet d’une relecture plus approfondie.

Une analyse nourrie par une expérience institutionnelle

Ancien cadre de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Sadok Rouai est diplômé de la Faculté de droit et des sciences économiques de Tunis ainsi que de l’Institut technique des banques de Paris. Il a poursuivi sa carrière au Fonds monétaire international (FMI), où il a exercé pendant plus de trente ans comme conseiller principal.

Fort de ce parcours, l’auteur confronte les récits politiques aux documents issus des archives du FMI et de la BCT. Il replace les événements dans le contexte économique du début des années 1980, marqué par les déséquilibres budgétaires, la pression de la dette extérieure et la mise en place, à l’instigation du FMI, des politiques d’ajustement structurel.

Au fil des pages, l’ouvrage analyse les mécanismes ayant conduit à la hausse des prix des produits subventionnés. Il interroge le rôle des recommandations internationales, les marges de manœuvre des autorités tunisiennes et les arbitrages politiques opérés dans un contexte de forte contrainte financière.

L’auteur examine également les alternatives économiques envisageables à l’époque ainsi que les effets durables de ces choix sur les politiques publiques du pays. Cette démarche vise à dépasser les lectures simplifiées de l’histoire pour mettre en lumière la complexité des interactions entre décisions nationales et contraintes internationales.

Un débat toujours d’actualité

Au-delà de la dimension historique, l’ouvrage ouvre une réflexion plus large sur les rapports entre souveraineté économique et institutions financières internationales. Dans un contexte mondial toujours marqué par les questions de dette et de réformes économiques, cette publication résonne avec des enjeux toujours actuels, notamment le refroidissement (sinon le gel) des liens entre le FMI et la Tunisie depuis l’accession de Kaïs Saïed à la présidence de la république.

En effet, ce dernier rejette les injonctions de l’institution financière internationale en matière de réformes politiques (levée progressive des subventions, cession partielle des entreprises publiques déficitaires, réduction de la masse salariale du secteur public…), en ayant sans doute présent à l’esprit les émeutes du pain de 1984, qui ont été provoquées, rappelons-le, par la hausse brutale des prix du pain et des pâtes alimentaires suite à la levée des subventions d’Etat décidée par le gouvernement Mohamed Mzali. Pour calmer les esprits, le président Habib Bourguiba avait dû sortir le soir à la télévision pour annoncer l’annulation de cette décision qu’il avait lui-même défendue publiquement quelques jours auparavant.

Publié par les Éditions Arcadia, le livre est disponible en librairie depuis le lundi 29 juin 2026.