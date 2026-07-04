France – Paraguay en live streaming : Coupe du Monde 2026

Après un parcours convaincant depuis le début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France retrouve le Paraguay ce samedi en huitièmes de finale avec un objectif clair : décrocher une place en quarts. Emmenés par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola et Mike Maignan, les Bleus abordent cette rencontre avec le statut de favoris, même si les Paraguayens arrivent en confiance après avoir éliminé l’Allemagne. Un doute entoure toutefois Aurélien Tchouaméni, annoncé forfait selon plusieurs médias.

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