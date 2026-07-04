Ons Jabeur offre un équipement de pointe à l’Institut Salah Azaïz (Photos)

Ce samedi 4 juillet 2026, la championne de tennis tunisienne Ons Jabeur, s’est rendue à l’Institut Salah Azaïz pour inaugurer un équipement de pointe qu’elle a généreusement offert à l’établissement, confirmant une nouvelle fois son engagement humanitaire et citoyen.

La direction de l’Institut Salah Azaïz a tenu à exprimer sa profonde gratitude et ses sincères remerciements à Ons Jabeur pour cette noble initiative a précisé dans un communiqué que la cérémonie s’est déroulée en présence de Najoua Ben Amara, directrice générale de l’Institut, Mabrouk Ounallah, Chef de cabinet du ministre de la Santé, ainsi que la Dre Imen Souissi, directrice régionale de la santé de Tunis.

Le don de la championne consiste en un appareil de Séquençage de Nouvelle Génération (NGS – Next Generation Sequencing), installé au sein du service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques (A).

Et cette acquisition médicale représente une avancée majeure pour l’institut pour permettre d’analyser l’ADN des cellules cancéreuses de manière globale et rapide et contribuer à affiner les diagnostics, permettant ainsi d’adapter les traitements de pointe à chaque patient.

L’établissement a salué l’immense sens humanitaire de la « ministre du bonheur » et son engagement indéfectible envers le secteur de la santé en Tunisie, tout en lui souhaitant encore plus de succès et de rayonnement dans sa carrière sportive et ses actions caritatives.

Y. N.