Coupures d’eau à Ben Arous & Zaghouan | Communiqué de la Sonede

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) s’est exprimée sur les perturbations et coupures de la distribution de l’eau potable dans plusieurs zones des gouvernorats de Ben Arous et Zaghouan.

Dans un communiqué publié ce samedi 4 juillet 2026, la Sonede affirme que les perturbations ont été causées par une panne soudaine au niveau de la station de pompage de Mohamedia.

Cela a impacté les zones hautes de la délégation d’El Mourouj et Mohamedia (gouvernorat de Ben Arous) mais aussi les délégations de Djebel Oust et de Bir Mcherga (gouvernorat de Zaghouan).

La Sonede affirme que ses équipes sont mobilisées sur place et que les travaux de réparation se poursuivront sans interruption, ajoutant que l’approvisionnement en eau potable devrait reprendre progressivement à partir de demain, dimanche 5 juillet 2026, aux alentours de midi.

Y. N.