Festival de Carthage | Un 60e anniversaire sans grand éclat

La 60e édition du Festival international de Carthage se tiendra du 16 juillet au 19 août 2026. Elle marquera le retour sur la scène du théâtre romain de plusieurs grandes figures de la chanson arabe et internationale, rapporte l’agence Tap, en citant une source officielle. Sauf que pour un 60e anniversaire, on aurait souhaité une programmation qui sorte du ronron habituel, avec les mêmes noms en haut de l’affiche.

Selon la Tap, la chanteuse syrienne Mayada El Hennawy, l’artiste algérien Cheb Khaled et la diva libanaise Majida El Roumi figurent parmi les têtes d’affiche de cette édition anniversaire. Le chanteur britannique d’origine iranienne Sami Yusuf se produira, quant à lui, pour la première fois au théâtre romain de Carthage. «La plus grande rock star de l’islam», selon Time Magazine, il reste le chanteur préféré des islamistes à travers le monde, même s’il se défend de faire du prosélytisme islamique.

L’ouverture du festival sera assurée par la star tunisienne Saber Rebai, qui a toujours chanté à guichets fermés à Carthage.

Mayada El Hennawy retrouvera le public tunisien après une absence de 21 ans, son dernier concert en Tunisie remontant à 2005.

Cheb Khaled reviendra aussi à Carthage pour la première fois depuis sa prestation de 2016, tandis que Majida El Roumi renouera avec la scène du théâtre romain après sa dernière participation en 2018.

La programmation comprendra également la chanteuse béninoise Angélique Kidjo ainsi que l’artiste tunisienne Nabiha Karaouli, encore une revenante, aux côtés d’autres artistes tunisiens, arabes et internationaux.

La conférence de presse consacrée à cette 60e édition est prévue le 7 juillet au Musée paléochrétien de Carthage, où seront dévoilés le programme complet ainsi que les détails de l’organisation du festival.

La vente des billets sera ouverte dans les prochaines heures via les plateformes électroniques dédiées.

I. B.