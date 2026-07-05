Le poème du dimanche | ‘‘L’odyssée’’ de  Homère

On situe, habituellement, la vie d’Homère au 8ème siècle avant J.-C., bien que le mystère reste total sur son existence réelle ou son invention par la culture grecque de l’antiquité.

C’est au 6e s av J-C. qu’on lui attribue les deux épopées l’Iliade et l’Odyssée. Œuvres majeures, entre faits historiques réels, légendes et visions païennes du monde. Les recherches homériques continuent toujours à puiser dans ce patrimoine littéraire, probablement anonyme, mais dont certaines régions de la Grèce s’approprient la parenté, transmis à l’origine, oralement, connaissances, de toutes sortes, guerres, exil, parcours humains et imaginaires chez l’un des plus grands esprits poétiques épiques de l’Humanité qui influença de nombreux auteurs à travers le monde tout le long des siècles.

Tahar Bekri

Chant VII

Ulysse aux mille expédients lui dit en réponse : « Alcinoos*, aie d’autres pensées : je ne ressemble pas aux Immortels, habitants du vaste ciel ; je n’ai ni leur stature ni leur taille, mais celle des simples mortels. Et ceux que vous savez les plus chargés d’épreuves, ceux-là pour le malheur peuvent m’être égales. Je pourrais même raconter des maux plus nombreux encore ; tous ceux que j’endurai par la volonté des dieux. Mais permettez que je soupe, malgré ma tristesse ; rien n’est plus cynique que ce maudit ventre, qui nous oblige à penser à lui, fût-on consumé du chagrin que l’on a au cœur ; ainsi moi ; j’ai une grande tristesse, et toujours cependant il m’ordonne de manger et de boire ; il me fait oublier les maux que j’ai soufferts et me presse de le rassasier.

Mais vous, dès que poindra l’Aurore, hâtez-vous pour me permettre à moi, malheureux, de fouler ma terre paternelle après tant d’épreuves subies. La vie peut me quitter, pourvu que je revoie seulement mes biens, mes esclaves et le haut toit de ma grande maison !»

(Extrait)

Traduit de grec par Médéric Dufour et Jeanne Raison

Homère, L’Odyssée, Ed. Garnier-Flammarion, 1965.

* Alcinoos, roi des Phacéens, hospitalier, il accueille Ulysse naufragé sur l’île, lui demande de raconter ce qui lui est arrivé depuis Troie et l’aide à rentrer à Ithaque.