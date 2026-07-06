Tribunal de Tunis | Report du procès de Maher Chaabane

La justice a décidé, ce lundi 6 juillet 2026, de reporter le procès de l’homme d’affaires Maher Chaabane, dans le cadre de l’affaire de soupçons de corruption financière et de blanchiment d’argent.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a décidé ce report demandé par la défense de l’homme d’affaires et d’autres accusés dans cette affaire, dont l’examen aura lieu le 24 septembre prochain.

Pour rappel, un mandat de dépôt avait déjà été émis par le Pôle judiciaire financier à l’encontre de Maher Chaabane, et ce, pour blanchiment d’argent et exploitation illicite de facilités liées à son statut professionnel.

Y. N.