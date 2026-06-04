Tunisie | Mourad Zeghidi en grève de la faim

Le journaliste Mourad Zeghidi a décidé d’entamer une grève de la faim afin de protester contre son maintien en détention et ce qu’il qualifie « d’acharnement judiciaire » à son encontre.

C’est ce qu’a fait sa voir sa famille dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 4 juin 2026, lequel précise que la situation du journaliste franchit un palier inquiétant après une détention et des procédures qui durent depuis plus de deux ans.

Mourad Zeghidi a choisi de recourir à la grève de la faim et sa famille décrit une décision « douloureuse et lourde de conséquences », tout en exprimant son angoisse face aux répercussions physiques et psychologiques de ce choix redoutant ainsi une dégradation rapide de son état de santé général.

« Nous lançons un appel urgent à toutes les personnes attachées à la justice, aux droits humains et à la liberté d’expression — journalistes, organisations de la société civile, personnalités publiques, citoyennes et citoyens — afin qu’elles se mobilisent et expriment leur solidarité avec Mourad Zeghidi », lit-on encore dans le communiqué, qui se conclut sur une demande claire : l’arrêt immédiat des procédures et la libération sans condition du journaliste.

Y. N.