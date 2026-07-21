Canicule | Les températures annoncées pour ce mercredi

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé des températures toujours élevées pour ce mercredi 22 juillet 2026, allant jusqu’à 49 °C.
Malgré une baisse significative attendue pour demain, les maximales demeurent élevées dans plusieurs régions :
- Tunis : 40°C
- Ariana : 40°C
- Manouba : 44°C
- Ben Arous : 43°C
- Bizerte : 39°C
- Nabeul : 39°C
- Zaghouan : 45°C
- Béja : 45°C
- Jendouba : 46°C
- Kef : 45°C
- Siliana : 45°C
- Sousse : 41°C
- Monastir : 40°C
- Mahdia : 37°C
- Kairouan : 46°C
- Sidi Bouzid : 46°C
- Kasserine : 44°C
- Gafsa : 47°C
- Tozeur :49°C
- Kébili : 49°C
- Sfax : 42°C
- Gabès : 39°C
- Medenine : 48°C
- Tataouine : 46°C
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