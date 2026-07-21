Jendouba | Huit hectares ravagés dans l’incendie d’Aïn Draham

L’incendie qui s’est déclaré lundi soir dans la localité de Sidi Mohamed près du barrage de Zarga à Aïn Draham (gouvernorat de Jendouba) a ravagé 8 hectares.

Citant un respondable local, l’agence Tap a précisé que la progression des flammes a été accentuée par le manque de pistes aménagées pour les véhicules de secours,

La même source a ajouté que cette situation met en évidence la nécessité d’ouvrir de nouveaux accès stratégiques et d’implanter des réserves d’eau au plus près des zones d’intervention.

Notons qu’en raison de la canicule plusieurs autres incendies ont éclaté dans la même région ou encore à Bizerte, où les pompiers interviennent cette nuit sur au moins trois incendie dont un à Rafraf.

Y. N.